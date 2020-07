Lautaro, manca una settimana al termine della clausola

“Sette giorni: non siamo al conto alla rovescia, né alle tacche sul muro, perché non ci sono prigionieri in attesa di libertà né, al momento, corse contro il tempo. Però la scadenza esiste, e ormai incombe”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla clausola di Lautaro Martinez, destinata a scadere il 7 luglio prossimo. “Mancano 7 giorni e, a sentire l’aria che tira a Barcellona, 111 milioni. O meglio, ne mancano 90, perché dalla quota l’Inter non si muove”, rimarca il quotidiano, ribadendo quale sia la posizione dell’Inter. I nerazzurri vogliono 111 mln della clausola o, in alternativa, 90 mln cash più una contropartita che potrebbe essere Junior Firpo.

STOP BARCELLONA? – La distanza economica tra le parti non fa altro che avvicinare, ogni giorno che passa, Lautaro all’Inter. “Difficile pensare che il Barça in una sola settimana riesca ad uscire dall’impasse economico, trovando quei 90 milioni. Le vie del mercato, si sa, sono infinite e sorprendenti, e in Catalogna, forti dei grandi ricavi che il club genera sono stati spesso capaci di forzare i “forzieri”, ma le nuove regole della Liga ne limitano la creatività“, sottolinea la Rosea. La regola imposta dalla Federazione, infatti, prevede che si possa acquistare solo dopo aver venduto, tenendo conto di proporzioni ben definite. Il Barça ha elementi come Coutinho da poter vendere ma non si vedono acquirenti all’orizzonte e ciò blocca le speranze blaugrana.

FUTURO LAUTARO – A -7 dalla scadenza della clausola, dunque, la sensazione più probabile è che Lautaro possa rimanere un’altra stagione all’Inter. “Anche dopo la scadenza della clausola, di fronte a un’offerta congrua e a una eventualmente dichiarata volontà dell’argentino di prendere il “treno Messi”, non è detto che non si possa instaurare un dialogo fra i due club. Ma stiamo parlando dei giorni immediatamente successivi: una partenza come quella di Lautaro, seppur ben retribuita, cambia decisamente i programmi per la nuova stagione e impone una sostituzione all’altezza”, aggiunge La Gazzetta dello Sport. Lautaro, dal canto suo, non è né deluso né impaziente e, al termine della stagione, la società gli offrirà anche il rinnovo di contratto.