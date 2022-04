Chiamatelo pure uomo derby: Lautaro Martinez si è preso la palma di migliore in campo di Inter-Milan, rispondendo presente con la doppietta che ha indirizzato la stracittadina milanese in favore dei nerazzurri già nel primo tempo.

Due goal, uno più bello dell’altro, a dimostrazione della rinascita mentale di un giocatore protagonista di un digiuno troppo grande per uno con le sue caratteristiche: un 2022 iniziato con il rigore trasformato in Supercoppa e trascinatosi senza acuti, fino alla tripletta alla Salernitana e alla perla di Anfield che avevano riacceso la fiamma perduta.

Se a La Spezia c’era stato un ‘indizio’ con la zampata utile per il raddoppio, nel derby valso l’accesso alla finale di Coppa Italia abbiamo avuto la conferma: Lautaro è ‘on fire’, per info chiedere a Kalulu e soprattutto a Tomori, uscito a pezzi dal confronto col ‘Toro’.

Una doppietta che proietta l’argentino verso uno scenario soltanto sognato fino a qualche settimana fa: eguagliate le 19 reti stagionali di un anno fa, col mirino puntato sulle 21 relative alla prima annata con Conte in panchina, la 2019/2020, quando l’Inter si fermò ad un passo dalla vittoria in tutte le competizioni (secondo posto in campionato, sconfitte in semifinale di Coppa Italia e in finale di Europa League).

L’aria del derby ha quasi sempre fatto bene a Lautaro, giunto a cinque sigilli: nessuno ha segnato più di lui dalla stagione 2018/2019, sua anche l’ultima doppietta prima della partita di ieri sera (nello 0-3 del 21 febbraio 2021). Inoltre, assieme a Sanchez, è l’unico interista ad aver segnato in quattro competizioni diverse quest’anno.

Le critiche non si sono affatto risparmiate, ma ora è tempo di prendersi i complimenti e respirare aria di positività da tramutare in benzina emotiva per il finale di stagione: a Lautaro gli stimoli non mancano di certo, buon per l’Inter che continua a sognare il doblete.