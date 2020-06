Lautaro-Inter: ipotesi rinnovo! Il Barcellona non vuole pagare la clausola

La trattativa per Lautaro Martinez vive una fase di stallo. La Gazzetta dello Sport assicura che le parti si sono ritrovati molto più distanti di qualche settimana fa. La forbice tra richiesta e offerta era vicino ai venti mln ma ora sembra che il Barça stia tentando di aggirare il maxi costo del giocatore con la rateizzazione. Sembra proprio che un accordo non sia possibile da trovare a queste condizioni.

La rosea scrive anche la società finora ha assecondato l’argentino che è attratto dalla possibilità di giocare con Messi, ma all’attaccante è stato detto che non lascerà l’Inter senza i soldi della clausola rescissoria. Per questo si starebbe pensando anche al rinnovo fino al 2023. Quando scadranno i termini della clausola potrebbero iniziare i contatti del suo entourage con Marotta e Ausilio. Per loro il Toro merita di guadagnare di più rispetto al mln e mezzo che guadagna attualmente. Sarebbe un ritocco importante, ma non raggiungerebbe ovviamente i dieci mln dei quali si parla quando si racconta dell’offerta del Barça. Come vivrà questa fase l’attaccante?