L’Inter è tornata dall’insidiosa trasferta sul campo dello Sheriff con tre punti pesanti. Tutti soddisfatti, un po’ meno Lautaro Martinez che, ancora una volta, non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori.

Il Toro ha giocato una buona gara, colpendo anche un clamoroso palo, ma il gol non è arrivato. Non segna dallo scorso 2 ottobre, su rigore al Sassuolo. Per la sua ultima rete su azione bisogna tornare alla partita del 25 settembre contro l’Atalanta. Come se non bastasse, in quattro gare di Champions League, è ancora a secco di gol.

Un problema Lautaro Martinez? Inzaghi è soddisfatto del rendimento del suo attaccante (fresco di rinnovo di contratto) e continua a dargli fiducia. Sarà in campo anche domenica sera nell’atteso derby. Il popolo nerazzurro spera che sia la volta buona per festeggiare un suo gol, magari decisivo.