Lautaro Martinez si è legato all’Inter fino al 2026. L’annuncio però non è arrivato dalla società nerazzurra, bensì da Tyc Sports, giornale argentino da sempre molto attento e vicino alle vicende del giocatore, trovando riscontri anche in fonti vicine alla società nerazzurre qui in Italia. Con questo accordo, che non prevede la clausola rescissoria, Lautaro diventerà il giocatore più pagato della rosa dell’Inter e la fumata bianca è arrivata al termine di una lunghissima trattativa.

Dunque altri cinque anni di contratto per il Toro nerazzurro. L’ufficialità arriverà a brevissimo ma il prolungamento è ormai cosa fatta, confermando le dichiarazioni di Marotta e non solo nelle scorse settimane che lasciavano intendere questa soluzione gradita a tutte le parti in causa.