Intervistato da Roberto Scarpini, direttore di Inter Tv, per la emittente cinese PpTv, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato di parecchi temi in vista anche della finale di Europa League di questa sera contro il Siviglia:

Quarantena periodo difficile per tutti. Non è stata una cosa bella, ma abbiamo imparato tante cose. Anche in casa, stare con la famiglia, mi è mancato stare assieme alla mia famiglia. Ora lo stanno vivendo loro in Argentina spero che tutto vada bene e che possano andare avanti.

L’arrivo di Zhang ha dato grande forza a tutto il gruppo

“Sì, credo che abbiamo dimostrato di avere personalità e carattere, siamo in finale e siamo contenti. Abbiamo fatto un grande lavoro, in semifinale abbiamo fatto 5 gol e non era facile. Ora recuperiamo e prepariamo la partita perché è difficile, il Siviglia è una squadra forte, ma dobbiamo vincere”.

Palla per terzo gol, ma hai mandato in gol Romelu. Te lo ha offerto un caffè dopo?

“Sì, lui è un ragazzo che si allena sempre e fa il bene per la squadra. Abbiamo un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Era solo, gli ho dato palla e ha fatto gol. Complimenti a lui ha fatto una grande partita”.

United sembrava il favorito, invece incontrerete il Siviglia

“Per me è indifferente incontrare una squadra o un’altra: noi dobbiamo vincere, noi siamo l’Inter, abbiamo un obiettivo che è vincere questa coppa. Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra, oggi è il turno del Siviglia: dobbiamo prepararci, dobbiamo recuperare, pensare a loro e a noi, a fare il meglio per portare questa coppa a Milano. Il Siviglia è una squadra forte, che ha giocato tante finali, che ha vinto. Noi dobbiamo prepararci e arrivare al meglio il giorno della partita, sia fisicamente che mentalmente, e provare a vincere, a fare di tutto per mettere le mani su questa coppa”.

Suso e Banega?

“Sono giocatori di qualità, che cercano l’uno-due per tirare in porta, che palleggiano bene. Il Siviglia è una squadra che tiene la palla, e che quando la perde pressa. Dobbiamo essere intelligenti per andare avanti, per uscire dalla loro pressione quando perdono palla e fare il nostro lavoro, muovere la palla e fare il nostro gioco”.



Inter squadra che ha fatto più gol di testa in Europa, come mai ci fanno crossare tanto?

“È una cosa bella, una cosa su cui lavoriamo, giorno dopo giorno la proviamo e sta andando bene in partita. Stiamo lavorando bene. È una finale, ci saranno tante cose che faranno paura, è una partita speciale e le palle inattive nel calcio sono importantissime”.

Festeggiamenti dopo il gol. Avete mai pensato di scambiarvele?

“Io faccio sempre la stessa, fin dal Racing. A volte mi dimentico per l’emozione”.