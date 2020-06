Lautaro-Barcellona: 12 milioni per 5 anni!

Dodici milioni per cinque anni più i bonus. Questo l’accordo tra Lautaro e i dirigenti del Barcellona per il passaggio dell’argentino alla corte di Leo Messi. La volontà di Martinez di trasferirsi in Spagna non è mai stata un mistero ma ora il quotidiano catalano mette nero su bianco anche le cifre dell’accordo. Il problema resta sempre lo stesso: trovare l’intesa con l’Inter.

Lautaro ha una clausola da 111 milioni e il Barcellona non ha intenzione di coprirla per intero e spera che l’Inter accetti qualche contropartita tecnica. Il Barça ha chiesto uno sconto al club nerazzurro sul cartellino del giocatore, che però non dovrebbe scendere sotto i 90 milioni.