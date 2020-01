La Uefa ha manipolato l’11 dell’anno pur di includere Cristiano Ronaldo nella formazione ideale del 2019. È questo lo scandalo svelato oggi dal Daily Mail in Inghilterra che ha raccolto diverse testimonianze anche interne alla stessa federcalcio europea per comprovare la scelta “scientifica” fatta per sorpassare le votazioni.

NON ERA FRA I PIU’ VOTATI – Lo scandalo denunciato dal tabloid inglese parte da un presupposto: quest’anno la votazione della top 11 era “popolare” e non più guidata dall’organismo internazionale. E Cristiano Ronaldo non era fra i 3 attaccanti più votati essendo finito alle spalle di Lewandowski, Mané e Messi.

CAMBIO MODULO – Cos’ha fatto quindi la Uefa? Ha scelto di modificare il modulo tattico passando dal 4-3-3 iniziale al 4-2-4 in modo tale da inserire Ronaldo nell’elenco dei migliori 11. Per far spazio all’asso portoghese della Juventus ha perso il posto il centrocampista del Chelsea N’Golo Kante.

LA MOTIVAZIONE – La Uefa ha fatto sapere che “La formazione dell’anno 2019 è stata scelta sia per riflettere il voto dei tifosi, ma anche per valorizzare i risultati ottenuti in campo dai giocatori”.