La UEFA ha deciso il nuovo format della Champions League

La Nuova Champions inizia a prendere forma. In attesa di annunci ufficiali, dalle pagine del Times arrivano alcune indiscrezioni sulle decisioni prese in vista del Comitato esecutivo e del Congresso annuale dell’Uefa. A partire dal 2024 il nuovo format passerà da 32 a 36 squadre e avrà otto match garantiti nel girone invece di sei. Due dei quattro posti in più verranno assegnati ai Paesi che nella stagione precedente hanno ottenuto i migliori risultati nelle coppe.

Stando a quanto trapela, dunque, sarebbe saltata sia l’ipotesi che avrebbe dovuto premiare i club col miglior ranking storico rimasti fuori dalla Champions, sia l’idea di dieci gare garantite nel girone come prevedeva il piano originale. Scelte raggiunte tramite un compromesso con i club e con l’idea di allontanarsi il più possibile dal format “elitario” della Super League.

Secondo il Times, del resto, due delle quattro squadre in più che prenderanno parte alla Nuova Champions verranno scelte seguendo un criterio esclusivamente “meritocratico”. Nel dettaglio, verrà utilizzata una formula per calcolare quale Pese ha ottenuto i migliori risultati nelle competizioni europee: totale dei punti diviso il numero di squadre nelle competizioni europee. Un sistema di coefficienti legato solo alle prestazioni e non alla storia, al ranking Uefa degli ultimi cinque anni o al blasone dei club.

Questo criterio, se applicato in questa stagione, avrebbe assegnato a Premier League ed Eredivisie un posto in più. La scorsa stagione a Inghilterra e Spagna, e la stagione prima a Spagna e Germania.

Per quanto riguarda infine gli altri due posti in più previsti dalla Super Champions League, la Uefa dovrebbe assegnarli uno a Francia o Portogallo e uno al campione nazionale del campionato che non si qualifica automaticamente, probabilmente Serbia o Scozia.