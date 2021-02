Arriva una buona notizia per l‘Inter: la Uefa, in vista del termine delle licenze per le coppe europee 2020/21 del 31 marzo, ha emanato infatti una circolare per ammortizzare le conseguenze negative dell’emergenza Coronavirus, introducendo un’eccezione al saldo degli stipendi dell’anno precedente entro il 31 dicembre.

Solamente in questa occasione, scrive calcio e finanza, i club potranno ottenere la licenza se il totale non pagato non supererà il 15% del compenso di ogni tesserato nell’anno solare.