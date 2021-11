E’ finalmente arrivata la decisione in merito alla data e alla sede per decidere la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana tra l’Inter campione d’Italia e la Juventus, detentrice della Coppa Italia.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la partita verrà giocata il prossimo 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Lo ha deciso il Consiglio di Lega. La sfida da tutti attesa ha finalmente una sede e una data: non resta che aspettare il grande evento, con un altro trofeo in palio.

“La decisione è stata annunciata oggi in nel corso dell’assemblea della Lega Calcio. In lizza oltre a San Siro c’era anche l’Arabia Saudita. L’ultima edizione giocata a Milano risale al 2010, quando l’Inter battè la Roma 3-1”, scrive la rosea.