La strategia per trattenere Skriniar

Il Manchester City pensa ancora a Milan Skriniar, colonna difensiva dell’Inter e obiettivo di mercato del club inglese che già nel gennaio di un anno fa – come ricorda calciomercato.com -, aveva messo sul piatto circa 60 milioni per cercare di mettere le mani sul cartellino dello slovacco. L’Inter aveva rispedito l’offerta la mittente, ma dalle parti di Manchester non hanno intenzione di mollare la presa sull’ex Samp.

Nonostante l’esclusione dalla Champions League per i prossimi due anni, il City è infatti pronto a tornare alla carica nella prossima finestra di mercato, con il nome di Skriniar in cima alla lista di Pep Guardiola per rinforzare la difesa.

Dalle parti di Milano valutano il giocatore non meno di 85 milioni di euro, ma l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei giocatori ritenuto tra i punti fermi dei prossimi anni: il tecnico Antonio Conte apprezza molto lo slovacco e non vuole perderlo. “Il piano dei vertici nerazzurri è quindi chiaro: Marotta, forte anche della volontà del difensore, che a Milano si trova benissimo, è pronto ad alzare un muro insormontabile. Anche per il City di Guardiola” si legge su Cm.com.