Simone Inzaghi è alla ricerca di un sostituto di Marcelo Brozovic, ormai perno indiscutibile del centrocampo dell’Inter.

Il tecnico nerazzurro sta pensando di utilizzare Nicolò Barella come suo vice anche a gara in corso, come spesso è capito in queste prime uscite stagionali. L’obiettivo è preservare il centrocampista croato vista la sua grande importanza.