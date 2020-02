La Lega Serie A ha deciso: Juventus-Inter a porte chiuse!

Juventus-Inter, big match della 7a giornata di ritorno di serie A si giocherà regolarmente domenica sera all’Allianz Stadium alle 20:45, ma a porte chiuse. Questa l’attesa decisione presa dal presidente della Lega Serie A a proposito della sfida scudetto, dopo le tante voci circolate in queste ore a proposito del destino dello scontro tra prima e terza in classifica. Porte chiuse anche per Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia.

Come si legge nella comunicazione ufficiale della Lega, tale decisione è stata presa “visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.