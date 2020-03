La Juve non commenta, ma il rinvio la favorisce. A differenza dell’Inter…

E la Juventus cosa dice? Per ora, nulla. Nessun commento. Un tifone si polemiche si è abbattuto sul club bianconero, visto dai più come l’artefice dello spostamento delle partite per questione di interessi del solo club torinese. E la Gazzetta dello Sport va dritta al punto: “Logico che, da un punto di vista sportivo, il rinvio favorisca la Juve rispetto all’Inter: in casa, con i suoi tifosi, ha raccolto 34 punti su 36 in A e 9 su 9 in Champions”.

Insomma, a prescindere dagli inneschi e dalle pressioni più o meno operate, il dato oggettivo di una Juve avvantaggiata e di un’Inter penalizzata è lì sotto gli occhi di tutti.