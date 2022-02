Le voci su un possibile ribaltone societario sono andate scemando nelle ultime settimane. I chiari messaggi provenienti da viale della Liberazione e le mosse sul mercato di gennaio impongono di pensare che il legame tra Suning e l’Inter sia tutt’altro che debole.

A tal proposito, si legge infatti su Il Giornale di oggi: “Suning non lascia ma raddoppia. Al di lá delle voci (puntualmente smentite) relative a una cessione del club nerazzurro, la certezza è che la famiglia Zhang sta lavorando per aprire un ciclo che possa durare a lungo. In tal senso si spiegano le ultime mosse di mercato interiste. A partire dai rinnovi in blocco di tutta la dirigenza fino al 2025: nelle prossime ore arriveranno, infatti, gli annunci dei prolungamenti di Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e Samaden. Il primo step verso la blindatura dei gioielli della squadra”.

Nel dettaglio: “Entro i primi di marzo è attesa la firma di Brozovic. Per il regista rinnovo fino al 2026 con ingaggio da 6,5 milioni di euro annui più bonus. In Primavera poi toccherà a Handanovic (fino al 2023 con opzione) e Perisic (2024) rinnovare. Trattative già ben impostate e pronte a essere completate. Stesso copione per Skriniar che entro fine campionato allungherà il legame con l’Inter fino al 2026 (nuovo stipendio da 4,5 milioni a stagione più bonus). Manovre che indicano come Suning voglia confermarsi ai massimi livelli, mantenendo la maggioranza delle quote (da non escludere l’ingresso di un socio di minoranza dagli Stati Uniti)”.