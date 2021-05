E’ fissata per il prossimo 23 maggio, giorno dell’ultima gara di campionato dell’Inter contro l’Udinese, la festa scudetto organizzata dalla Curva Nord. Che, nel rispetto delle norme anti-Covid-19, preparerà a partire dalle 9 del mattino “qualcosa di sensazionale all’esterno dello stadio”, come comunicato ieri attraverso i propri canali ufficiali. Il punto individuato per le celebrazioni – si legge su Gazzetta.it – è l’area adiacente al “Baretto che verrà colorata di nerazzurro, dove il tifo organizzato spera di avere come ospiti qualche giocatore, magari anche Antonio Conte, al termine della partita previsto per le 16.50 circa. “Siamo comunque nel campo delle ipotesi, considerando i giorni che ancora mancano all’appuntamento.

Il Comune, invece, dal canto proprio proverà ad assicurarsi che vengano rispettate le misure di sicurezza ‘saltate’ domenica”, chiosa la rosea.