Un solo punto in tre partite in campionato e la sconfitta contro il Liverpool hanno macchiato la stagione fin qui molto positiva dell’Inter e così la Curva Nord alza la voce e fa sentire il suo appoggio alla squadra per aiutarla a uscire dal momento di difficoltà. Questa mattina al loro arrivo ad Appiano Gentile i giocatori di Inzaghi hanno trovato esposti alcuni striscioni di incitamento alla squadra e in particolare ad Handanovic e Lautaro, forse i più in difficoltà nelle ultime gare.

“Samir non ti curar di loro, la Nord è con te” lo striscione dedicato al portiere, che dall’errore sul secondo gol di Giroud nel derby ha inanellato una serie di incertezze come sul gol di Raspadori e quello di Firmino. Per rimettere la testa davanti Inzaghi ha bisogno dell’Handanovic visto a Bergamo, come ha bisogno del miglior Lautaro Martinez, a secco in campionato ormai da sette gare e reduce dall’incredibile errore a porta vuota contro il Sassuolo.

I tifosi sono al loro fianco e gliel’hanno dimostrato, ora sta ai giocatori tornare sui loro livelli abituali già a partire dalla trasferta di Marassi col Genoa (quando potrebbe esordire Gosens). “Con la forza si vincono le battaglie, col carattere si vince la guerra” il messaggio della Nord.