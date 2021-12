Anche per gli ottavi di finale di Champions League 21/22, il servizio di Amazon, Prime Video, propone in esclusiva quattro gare: una per ogni mercoledì di febbraio e marzo in cui si disputerà la prima fase ad eliminazione diretta del torneo, con due italiane, Juventus e Inter, ancora in gara.

Si parte il 16 febbraio a San Siro con l’incontro d’andata tra l’Inter di Inzaghi e il Liverpool di Klopp, due volte finalista di Champions nel 2018 e nel 2019, nel caso caso vincente contro il Tottenham. Il 23 invece i Colchoneros di Simeone, l’Atletico Madrid, affrontano il Manchester United di Rangnick e Cristiano Ronaldo.

Mercoledì 16 febbraio: Inter-Liverpool, ore 21

Mercoledì 23 febbraio: Atletico Madrid-Manchester United, ore 21

Mercoledì 9 marzo: Real Madrid-PSG, ore 21

Mercoledì 16 marzo: Juventus-Villarreal, ore 21