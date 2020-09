Un’accelerata decisa e decisiva, l’Inter ha lavorato dietro le quinte ed ora è a un passo dall’annunciare l’acquisto di Aleksandr Kolarov dalla Roma. Il difensore serbo è stata una richiesta specifica di Antonio Conte e il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in nerazzurro. In scadenza nel 2021, l’Inter deve trovare un accordo economico con la Roma molto più semplice rispetto all’approccio del 2019.

Qualità ed esperienza, soprattutto con la capacità di destreggiarsi in un doppio ruolo. Kolarov è un pallino di Conte e vista la situazione contrattuale, da aggiungere alle ottime prestazioni da terzo centrale difensivo negli ultimi mesi alla Roma, il tecnico nerazzurro ha chiesto e ottenuto uno sprint da parte della sua dirigenza per avere un giocatore carismatico e di affidamento.

Personalità e pericolosità anche sui calci piazzati, armi che l’Inter dovrà provare a migliorare seguendo le indicazioni del proprio allenatore. Resta da trovare un accordo economico con la Roma, che deve vendere, mentre quello col giocatore è già stato raggiunto in maniera informale. Si raffredda invece la pista che porta a Emerson Palmieri del Chelsea visto che i Blues non si sono mossi dalla richiesta di 25 milioni di euro per l’esterno ex Palermo.