Alle 15 italiane in punto, Jurgen Klopp, manager del Liverpool, si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti prima del match di Champions contro l’Inter, valido per l’andata degli ottavi. Ecco le parole del manager tedesco:

Come sta Henderson?

“Sta bene. Ha preso una botta al ginocchio, oggi è stata la seconda giornata di recupero per lui e molti giocatori, quindi non è stata una seduta più lunga. Nessun problema”.

Che avversaria è l’Inter?

“Una squadra top, top, top, con un allenatore forte. Probabilmente la migliore squadra in Italia in questa stagione. Sono molto ben organizzati, con creatività in campo e buone individualità. Dobbiamo mettere in campo una prestazione di livello per avere una possibilità di passare il turno”.

La nuova regola dei gol in trasferta.

“Andiamo a Milano per fare risultato, non sapremo se avremo fatto o meno un buon risultato all’andata se non alla fine del ritorno. Da tifoso, mi piaceva la regola del gol in trasferta, quindi non so di preciso il motivo per cui la UEFA l’abbia scartata, ma non avrà un grande impatto sul modo in cui giochiamo”.

La squadra è al completo.

“E’ una buona situazione per noi. Abbiamo bisogno di gambe fresche in questa partita, ma molto più importante è che possiamo avere a disposizione cinque cambi, sono quelli che ti danno la spinta migliore in un momento difficile della stagione”.

Che undici titolare vedremo?

“Non posso scegliere la stessa squadra perché abbiamo vinto l’ultima partita, è qualcosa che dobbiamo imparare insieme. È piuttosto eccitante”.

I recuperi di Salah e Mané

“Entrambi sono due forze della natura, non sono sorpreso”.

Le sei partite vinte nel girone.

“È stato bello quando abbiamo vinto tutte e sei le partite del girone, ma storicamente non ti dà molto vantaggio, non ci aiuta ora. Le due volte che siamo arrivati in finale abbiamo fatto risultati nella media nei raggruppamenti”.

Il vantaggio di giocare il ritorno ad Anfield.

“Va bene, ma non è un punto decisivo. Non vogliamo fare troppo affidamento su Anfield. Va bene quando ne abbiamo bisogno, ma sarebbe meglio se non dovessimo fare troppo affidamento su questa cosa”.

L’assenza di Barella.

“Per noi non è male! È un giocatore davvero molto bravo, ha tutte le cose che un allenatore vuole da un centrocampista. Ma il sostituto potrebbe essere Vidal, quindi uno di esperienza che ha giocato ovunque ad alto livello. Non sono sicuro che sia un vantaggio per noi”.

Quale giocatore temi di più?

“Ivan Perisic, l’ho già avuto quando ero in Germania (al Borussia Dortmund ndr). Non ricordo quand’è l’ultima volta che abbiamo parlato, ma è un ottimo giocatore. Poi ovviamente Edin Dzeko. La cosa importante è come giocheremo noi e quale livello di calcio metteremo in campo”.

L’inserimento di Luis Diaz.

“Luis è un ragazzo eccezionale e un giocatore di prima classe. Vale la stessa cosa che vale per ogni nuovo giocatore: ha bisogno di un po’ più di tempo per adattarsi ma è un giocatore incredibile. La sua gioia e il suo amore per il calcio sono evidenti. Non riesce a smettere di sorridere durante l’allenamento. Mai avuto un giocatore così, è pazzesco!”.