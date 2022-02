Franck Kessie non rinnoverà il suo contratto col Milan: ormai lo sanno tutti. In questi mesi si è parlato di tante soluzioni all’estero, mentre l’opzione Inter è rimasta vaga: anche perché in viale della Liberazione non c’è la possibilità di concedere ingaggi faraonici.

Ma occhio all’effetto last-minute: se i nerazzurri si trovassero nelle condizioni di vendere un loro centrocampista di punta, allora, sarebbe più semplice confezionare una proposta competitiva per il centrocampista ivoriano. L’ingresso in scena interista non va sottovalutato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Per i rossoneri si materializzerebbe un Calhanoglu bis.