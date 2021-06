L’attaccante senegalese, che con ogni probabilità non resterà alla Samp, sta sperando di poter vestire di nuovo la maglia nerazzurra, a maggior ragione ora che sulla panchina c’è il suo mentore Simone Inzaghi. “L’attaccante lo avrebbe confidato al nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, incontrato a Capri durante le vacanze – riferisce la Gazzetta dello Sport -. I due si conoscono da molto tempo: Keita è stato prima faro della Primavera della Lazio guidata da Inzaghi e poi attaccante delle prima squadra, dove ha vissuto la sua stagione migliore proprio al primo anno di Simone in A.

Fu un anno spettacolare per Keita, chiuso con 16 reti in 31 presenze solo in campionato. L’anno dell’oggettiva consacrazione del senegalese, che non è mai più riuscito a ripetersi su quei livelli. Insomma, tra i due c’è grande stima oltre che grande affetto e anche per questo che l’ormai ex attaccante della Samp – 25 gare e 7 reti nell’ultimo campionato, una anche a San Siro contro l’Inter – si è proposto per un ritorno in nerazzurro. Un’idea che magari potrebbe anche essere presa in considerazione più avanti, ma non nell’immediato”.