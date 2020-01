Juventus, Tonali a un passo: Inter superata

Dopo Dejan Kulusevski, Sandro Tonali. Inattiva nel mercato di gennaio la Juventus sembra non volersi fermare sul fronte dei giovani talenti della Serie A messisi in luce durante il girone d’andata, così dopo aver già fatto firmare lo svedese dell’Atalanta, ora in prestito al Parma, ecco l’accelerazione per il centrocampista classe 2000 del Brescia.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il ds dei campioni d’Italia Fabio Paratici avrebbe convinto il presidente del Brescia Massimo Cellino sulla base di un’offerta da 50 milioni, abbassabile attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

A tutto questo guarda con preoccupazione l’Inter, da tempo sulle tracce di Tonali, ma i nerazzurri rischiano di essere tagliati fuori da questa proposta della Juventus.

Prima di esultare, però, i bianconeri devono guardarsi dai possibili rilanci del Psg e delle big della Premier League, dal Liverpool al Manchester United, passando per il City, senza dimenticare il Real Madrid, tutte società conquistate dalle qualità di Tonali.