In dubbio, per la partita di domenica, resta solo De Vrij. Come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, per l’olandese saranno decisivi gli ultimi allenamenti e solo dopo si capirà se potrà tornare tra i convocati: probabile, a oggi, la panchina. La notizia è il recupero di Brozovic, da ieri di nuovo in gruppo e pronto a tornare al centro dell’Inter.

“Largo, quindi, ai titolarissimi, con Dzeko e Lautaro davanti, Dumfries e Perisic in fascia e il tridente di mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu – si legge -. E in panchina scalpitano Gosens – ottimo l’impatto dell’ex Atalanta, già autore di un paio di assist – e Correa, per molti la vera carta in più da giocarsi a gara in corso.

Il Tucu è unico per caratteristiche e l’Inter ha bisogno dei suoi dribbling e dei suoi strappi per uscire dagli schemi e sorprendere la Juve”.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.