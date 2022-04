Le scelte di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi per Juventus-Inter. Si avvicina il derby d’Italia, mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio dell’attesissima partita. Tutti a disposizione nei nerazzurri, mentre nei bianconeri mancano solo i lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Ecco le probabili formazioni delle due squadre per Sky Sport.

Nell’Inter torna a disposizione Brozovic, pronto a giocare da regista con Barella e Calhanoglu ai suoi lati; a sinistra conferma per Perisic (favorito su Gosens), mentre a destra per Skysono in rialzo le quotazioni di Dumfries. Resta leggermente avanti Darmian, ma il ballottaggio verrà sciolto domani all’ultimo da Inzaghi. È regolarmente convocato de Vrij, che oggi ha svolto l’intero allenamento e per Skyben impressionato Inzaghi e il suo staff. L’olandese potrebbe scalzare D’Ambrosio, il quale sembrava certo di prendere il posto del numero 6. Ballottaggio aperto per il posto accanto a Skriniar e Bastoni in difesa. In attacco toccherà a Dzeko e Lautaro Martinez.

JUVENTUS:

Szczesny

Danilo, De Light, Chiellini, Alex Sandro

Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Bernardeschi

Dybaka, Vlahovic

INTER:

Handanovic

D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni

Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic

Dzeko, Lauraro