Quelle che vedono protagoniste Juvents ed Inter non sono mai partite come le altre. Non solo infatti tra le due squadre c’è una grande rivalità, ma di solito quando si incontrano in palio ci sono sempre punti importanti.

Anche il prossimo Derby d’Italia, quello che si disputerà sabato sera a Torino metterà in palio una posta non indifferente. A giocarsi molto questa volta sarà la Juventus che, contro la compagine che ha dominato il torneo e che si è giù assicurata lo Scudetto con ampio anticipo, sarà costretta a non sbagliare.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.