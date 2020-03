Juventus-Inter: le probabili formazioni

Handanovic, che fino ad una settimana fa era ancora in bilico, domenica sera tornerà a difendere la porta nerazzurra al meglio della forma. Il dubbio più grande per Conte riguarda Eriksen che potrebbe giocare da titolare vista anche l’assenza di Sensi con Brozovic e Barella. Out per infortunio ancora Moses, in attacco freme il duo Lukaku-Lautaro.

Così in campo Juventus e Inter: le scelte di Sarri e Conte

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte