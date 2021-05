La penultima giornata della Serie A 2020/21 offre come antipasto un Derby d’Italia dal sapore decisamente speciale. L’Inter, già Campione d’Italia, fa visita a una Juventus che ha invece un disperato bisogno di punti per sperare ancora nella qualificazione in Champions League.

La gara tra Juventus e Inter valida per il 37esimo turno di Serie A si giocherà sabato 15 maggio 2021 alle ore 18.00. Appuntamento allo Stadium di Torino per il big match, che ancora una volta non vedrà i tifosi presenti.

Juventus-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che per il triennio 2018-2021 ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, si potrà assistere alla sfida dello Stadium sui canali Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.