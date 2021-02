Juventus-Inter, gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2021, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino martedì 9 febbraio 2021. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Si parte dall’1-2 per i bianconeri dell’andata: in caso di stesso risultato in favore dell’Inter, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Rai. L’emittente nazionale detiene infatti i diritti esclusivi di trasmissione competizione. La sfida si potrà seguire sul canale Rai Uno..

Pirlo conferma Buffon portiere di Coppa tra i pali, con Cuadrado e Alex Sandro (o Danilo) sugli esterni e la possibile coppia de Ligt-Chiellini in mezzo. Bonucci, uscito acciaccato dalla gara contro la Roma, potrebbe partire dalla panchina. A centrocampo torna Bentancur dopo la squalifica in campionato, in avanti Morata più di Kulusevski per fare coppia con Cristiano Ronaldo.

Rispetto alla semifinale d’andata, Conte ritrova gli squalificati Lukaku e Hakimi. Il belga farà coppia con Lautaro Martinez in attacco. Sanchez è squalificato, così come Vidal: al posto di quest’ultimo dovrebbe esserci Gagliardini, ma occhio all’ipotesi più offensiva rappresentata da Eriksen. A sinistra lotta a tre tra Darmian, Perisic e Young, mentre non si tocca la difesa.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.