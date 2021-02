Tutti gli indizi conducono a una maglia da titolare per Christian Eriksen in vista dell’impegno di stasera con la Juve. Anche secondo la Gazzetta dello Sport, considerando la squalifica di Vidal, Antonio Conte sta pensando seriamente di schierare dall’inizio il danese, che appare in vantaggio su Gagliardini e Sensi. “Per il danese è la conferma della crescita in termini di fiducia: in questa stagione non ha mai giocato da titolare contro le prime sette in classifica della Serie A.

E stasera è atteso vicino a Brozovic e non al posto del croato, come accaduto con il Benevento”, sottolinea la rosea. Per il resto, Darmian sembra più avanti rispetto a Perisic e Young per la fascia sinistra.