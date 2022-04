Nel suo editoriale su ‘Sportmediaset’, Matteo Dotto ci va giù in maniera piuttosto pesante sul capitano della Juventus. “A quasi 38 anni e con la fascia di una società così gloriosa, farebbe meglio ad evitare certe sceneggiate. Nel corso della sua carriera, è stato più volte recidivo quanto ad antisportività e ieri il suo comportamento è stato davvero stucchevole, quando nel primo tempo ha cercato di provocare in tutti i modi con finzioni poco ‘british’ il secondo giallo a Lautaro Martinez in seguito a un normalissimo contatto di gioco, seppur falloso.

Proprio ieri, Chiellini superava Scirea come presenze complessive (553 a 552) con la maglia della Juventus. Ma in quanto a doti tecniche e signorilità in campo, non confondiamo gli stracci con la seta”.