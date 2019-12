Juve-Icardi, non è ancora finita. Leonardo serve un assist ai bianconeri

La ​Juve resta in corsa per ​Mauro Icardi. Il centravanti argentino del PSG, in prestito dall’Inter, può essere riscattato dal club francese per 70 milioni di euro ma molto dipenderà dalle valutazioni del calciatore.

Il direttore generale del Paris Saint-Germain, Leonardo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dei sorteggi degli ottavi di Champions League che hanno accoppiato la formazione di Tuchel al Borussia Dortmund, e ha parlato anche del futuro di Mauro Icardi, ancora di proprietà dell’Inter e cercato dalla Juve.

Queste le dichiarazioni di Leonardo su Maurito: “Sta facendo molto bene, ha lavorato tanto e sta lavorando tanto. Il detto patti chiari e amicizia lunga me l’avete insegnato in Italia e con lui è così. C’è tanta concorrenza in attacco, ma a lui lo stimola – riporta ilbianconero.com – È arrivato e si è posto nella maniera giusta, è un vero nove che sa sempre la posizione in cui mettersi”.

Poi l’assist alla Juve: “Il riscatto dall’Inter? Il suo futuro dipende da lui, mancano ancora 5 mesi ed è importante, però noi siamo molto contenti di lui. Il suo futuro è nelle sue mani”.