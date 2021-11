Lo stop di Sanchez, ancora una volta fermatosi durante la sosta delle nazionali, costringe l’Inter alla riflessione sul reparto avanzato. Il cileno, come spiegato ieri, dovrà stare fermo almeno due settimane, saltando ben quattro partite in un momento parecchio delicato per via dei tanti match ravvicinati. Secondo la Gazzetta dello Sport, questa è una situazione che l’Inter ha tutta l’intenzione di risolvere a gennaio.

“Se l’umore del cileno cambia spesso – più volte in passato ha alternato momenti in cui ha chiesto la cessione e altri in cui ha manifestato l’intenzione di restare -, l’idea dell’Inter è quella di trovare un giocatore più continuo e più presente, a maggior ragione se l’avventura europea di Inzaghi dovesse proseguire. Non solo Raspadori: in cima ai pensieri resiste Jovic, da considerare in uscita a Madrid. Discorsi futuribili, almeno oggi”, si legge.