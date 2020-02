Joao Mario, contro l’Inter: “Sono stato trattato in maniera spregevole”

Joao Mario fu il botto della campagna acquisti estiva dell’Inter datata 2016. Arrivato per ben 45 milioni di euro dallo Sporting Lisbona è però subito finito nel dimenticatoio. Ora, nella sua esperienza russa alla Dinamo Mosca, sembra aver ritrovato tranquillità e voglia di giocare a calcio. E il centrocampista portoghese, in un’intervista esclusiva ad A Bola, è tornato sul suo periodo nerazzurro da incubo.

Joao Mario

“Avevo un ottimo contratto, ma ero in una situazione estremamente negativa – si legge su Gianlucadimarzio.com – mi allenavo separatamente, da solo con Icardi. Non capisco la posizione dell’Inter nel non lasciarmi allenare e nel non farmi giocare almeno le amichevoli durante la preparazione”.

Poi Joao Mario attacca la dirigenza dell’Inter: “Mi confondo se penso a come un club possa pagare così tanto un giocatore per poi trattarlo come un bambino della squadra B o delle giovanili. È così spregevole. Ho trovato un club meno stabile dello Sporting. Molta confusione, cambio di allenatori, una stagione molto mal preparata, un misto di molte cose. Mi dispiace che sia successo molto di più fuori dal campo che al suo interno”.