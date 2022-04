È sempre più probabile che al termine della stagione le strade di Mauro Icardi e del Psg si separeranno. Fin qui è una stagione da dimenticare per l’ex attaccante dell’Inter che ha all’attivo appena 5 gol. Come riporta il Corriere della Sera, pesano, oltre a un rendimento pessimo e agli infortuni, l’ostracismo di Messi e la telenovela con la moglie. Ecco perché Wanda Nara, la sua agente, è al lavoro per trovare una nuova squadra con l’obiettivo principale di tornare in Italia.

“Il sogno mai nascosto è quello di tornare in Italia, magari alla Juventus. Ma, dopo l’arrivo di Vlahovic, ora Icardi non è più una priorità per la Signora. La nuova suggestione, considerato anche l’amore di Icardi e Wanda per Milano, potrebbe allora essere il Milan, alla ricerca di un centravanti (in attesa anche di capire cosa vorrà fare Ibrahimovic). Anche qui però non sembra facile, perché il club rossonero sta inseguendo Origi del Liverpool, che arriverebbe a parametro zero. Insomma, se il presente è pieno di nubi, nel futuro di Icardi non c’è proprio il sereno. E una cosa è certa: Parigi e i tifosi del Psg non rimpiangeranno il povero (si fa per dire) Icardi”.