Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il feeling tra lo spogliatoio dell’Inter e Simone Inzaghi è già buono, con il tecnico che pungola i giocatori a dare ancora di più per provare a colmare almeno in parte le partenze di Lukaku e Hakimi.

Anche per questo il tecnico vorrebbe che il club intervenisse per fare chiarezza sugli obiettivi, visto che dopo la vittoria dello scudetto dal secondo posto in giù significherebbe comunque aver fatto un passo indietro.

L’allenatore vorrebbe che la società parlasse apertamente di lotta Champions, così da motivare al meglio la squadra senza il fantasma della seconda stella.