L’Inter è riuscita a raggiungere gli ottavi di Champions League battendo lo Shakhtar e assistendo poi, da spettatrice interessata, al 3-0 del Real sullo Sheriff: i nerazzurri si giocheranno il primo posto nel loro girone, il gruppo D, proprio contro le Merengues, all’ultima giornata.

Il tecnico Simone Inzaghi, a margine della sfida vinta per 2-0 sugli uomini di De Zerbi, si è soffermato anche su un tema più che mai attuale, quello del rinnovo di Perisic e del suo futuro in nerazzurro. Queste le sue parole, che toccano anche il discorso legato a Brozovic:

“Come ho detto anche per Brozovic, ho la fortuna di avere una grande società che sa qual è il pensiero dell’allenatore. Ivan sta facendo cose straordinarie coi compagni. L’ho incontrato da avversario tante volte e l’ho sempre ammirato. Ora ce l’ho con me, ci sta aiutando tantissimo. Poi la società sa come la penso, deve continuare a lavorare lui così” riporta FcInterNews.