Domani, l’Inter esordirà in questa stagione in Champions League contro il Bayern Monaco. Un debutto, a San Siro, decisamente complicato contro una delle compagini più accreditate per arrivare fino in fondo.

I tedeschi hanno cambiato volto con l’addio di Lewandowski ma restano una squadra di altissimo profilo. Serve una reazione importante, da parte dei nerazzurri, dopo un avvio di campionato più complicato del previsto. Nelle prime due sfide di un certo livello, contro Lazio e Milan, l’Inter è uscita sconfitta dal campo, palesando oltretutto blackout preoccupanti. Sulla graticola è finito anche Simone Inzaghi con le sue scelte. Il tecnico è stato criticato per le scelte a gara in corso con i biancocelesti, e per aver sbagliato la formazione iniziale nel derby, correggendo il tutto nella ripresa ma non riuscendo nella rimonta. Errori da non ripetere assolutamente ed ecco perché l’allenatore sta pensando a cambiamenti piuttosto importanti in formazione in vista di domani sera.

Inzaghi cambia tutto: fuori Barella e Bastoni, con il Bayern un nuovo registro

Rischiano seriamente il posto tra i titolari, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. A centrocampo, a posto del sardo, può giocare Mkhitaryan, che ha dato grande qualità al suo ingresso in campo nel derby e potrebbe essere lanciato dal primo minuto, schierato insieme a Calhanoglu per uno schieramento molto offensivo. In difesa, Inzaghi potrebbe invece scegliere Dimarco, per due ragioni. La prima, la velocità del numero 32, che potrebbe essere un valore aggiunto nei confronti di una prima linea bavarese estremamente rapida. La seconda, schierarlo da braccetto difensivo in luogo di Bastoni per preservare il posto da titolare di Gosens, che ha bisogno di trovare continuità. Un altro cambio, che però è piuttosto scontato, riguarda Edin Dzeko, che prenderà il posto di Correa come partner d’attacco di Lautaro Martinez. Decisioni che vanno nella direzione di un Inter più coraggiosa e capace di giocare meglio il pallone, per affrontare a viso aperto il Bayern.