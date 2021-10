L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi analizza così in conferenza stampa il match perso oggi sul campo della Lazio: “L’episodio del 2-1? Sfortuna ha voluto che Lautaro quando è andato al tiro non si è potuto accorgere che c’era Dimarco a terra. Lì abbiamo perso la partita, è stato un episodio grave psicologicamente e che ha indirizzato la gara”.

È un limite essere in gestione del risultato e poi perdere?

“Sono preoccupato, se guardo il risultato. Se guardo la prestazione sono fiducioso, per 60’ siamo stati bene in campo e avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo sbagliato a non ammazzare la partita e a farli rientrare in gara col rigore di Immobile”.

L’accoglienza dei tifosi?

“È stata una grandissima emozione, è stata l’accoglienza che speravo. I tifosi sanno cos’era per me questa giornata e cos’è per me questo stadio. Poi sono stato bravo a lasciarmi alle spalle l’emozione e a fare il professionista per 90′. Purtroppo la giornata è finita male per il risultato. L’errore grande è stato far rientrare la Lazio in partita”.



Su cosa bisogna lavorare adesso?

“Bisogna essere più forti e capire che bisogna restare in partita e poi non prendere il terzo gol. Dovevamo restare in partita con la testa”.

Lo Sheriff?

“È una squadra forte, organizzata, di grandissima gamba. Dobbiamo organizzare al massimo la partita perché vogliamo batterli martedì”.