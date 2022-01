Simone Inzaghi è contento per l’ottava vittoria consecutiva in campionato, ottenuta contro la sua Lazio, che riporta l’Inter in testa alla classifica di Serie A con un punto di vantaggio sul Milan, ma con una gara in meno.

L’allenatore nerazzurro ha commentato il successo a Dazn: “Volevamo vincere, non era semplice perché la Lazio ha qualità ed è rimasta sul pezzo. La vittoria è meritata, abbiamo fatto un ottimo rientro, sono contento – così Inzaghi -. Quando eravamo a -7 c’era meno tensione, ora si sente di più ed è merito dei ragazzi che hanno fatto otto vittorie di fila. Adesso è normale visto che siamo primi, ma deve essere uno stimolo per continuare a fare bene e migliorarci”.

Inzaghi si è preso così la rivincita sulla sua ex squadra, che aveva vinto 3-1 all’andata: “Giocare contro la Lazio rappresenta la mia vita, il mio percorso. Mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare uomo – continua il tecnico -. Non è una partita come le altre ma la volevo con tutte le mie forze”.