I nerazzurri sono la squadra più in crescita del campionato, come dimostrato anche dalla scalata in classifica degli ultimi mesi: contro la Roma, poi, è arrivata un’altra vittoria pesante.

Per l’Inter l’ultima è stata l’estate più complicata degli ultimi anni, con l’addio di Antonio Conte e di due protagonisti della cavalcata scudetto come Hakimi e Lukaku, oltre al caso Eriksen. Le scelte della dirigenza meneghina nel corso della tempesta, però, hanno consentito ai nerazzurri di uscire da acque pericolose e di rimanere la migliore squadra in Italia. Il merito di questo va riconosciuto anche al lavoro svolto da Simone Inzaghi, che potrebbe essere premiato con un prolungamento di contratto.

Perfino i più scettici non possono che ammettere quanto stia facendo bene Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. L’ex tecnico della Lazio ha mantenuto l’assetto tattico ereditato da Antonio Conte, marchio di fabbrica di entrambi gli allenatori, ma ha cambiato i principi di gioco. Non è un caso che uno dei tormentoni di questa prima parte di stagione sia “l’Inter gioca meglio dell’anno scorso”.

Oltre ad un gioco più armonioso, poi, Simone Inzaghi ha condotto i nerazzurri a conquistare gli ottavi di Champions League: un’impresa che mancava da dieci stagioni e che nemmeno Conte era riuscito a raggiungere. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la dirigenza meneghina sarebbe totalmente conquistata da Simone Inzaghi e sarebbe pronta a fargli siglare un rinnovo fino al 2025.

Un prolungamento che andrebbe a suggellare un legame che potrebbe entrare nella storia del calcio italiano: quello tra l’Inter e Inzaghi. I primi ingranaggi per il rinnovo si starebbero già muovendo e l’accordo dovrebbe essere annunciato in primavera. La grande certezza, al momento, è che tutto l’ambiente nerazzurro sta apprezzando le metodologie del tecnico romagnolo. Simone Inzaghi si è preso l’Inter in pochi mesi, un altro successo per uno degli allenatori più in rampa di lancio del panorama europeo.