Dopo il triplice fischio del Derby d’Italia, Simone Inzaghi si presenta come di consueto in conferenza stampa per analizzare a caldo il match contro la Juventus: “Sono stato espulso giustamente, c’era stizza e dispiacere per i tifosi. Dovevamo tenere più attenzione, poi Guida ha richiamato (al Var, ndr) e ci ha tolto una vittoria che avremmo meritato”.

Come ti spieghi questo pareggio? È la quarta volta che vi fate rimontare.

“Giocavamo contro la Juventus, in altri tempi un pareggio ci poteva stare. Avremmo meritato la vittoria e sarebbe stata importante per la classifica, ma gli episodi fanno la differenza. Mancava 1′ alla fine, dovevamo stare più attenti perché eravamo in superiorità ma Guida poteva anche non richiamare. Perché ci può stare come non ci può stare. Ora ci lecchiamo le ferite, poi ripartiamo da questa grande prestazione”.

Due squadre a +8 vi preoccupano?

“Sono 7 e non 8, ma al di là di quello sono due punti che ci mancano in classifica. La squadra ha fatto una grande partita, non dimentichiamo che giocavamo contro la Juventus”.

Nel secondo tempo un po’ vi siete ritirati.

“I ritmi del primo tempo erano difficili da sostenere, ma anche nel secondo tempo abbiamo rischiato poco. Avremmo meritato ampiamente la vittoria”.

C’è una mancanza di killer instinct?

“Chiaro che una squadra esperta come la nostra a quel punto la doveva portare a casa. Analizzeremo la prestazione, in quell’episodio (del rigore, ndr) eravamo in superiorità”.

È mancato un po’ Lautaro?

“I miei giocatori mi sono piaciuti, tutti quanti avrebbero merito la vittoria. In un big match del genere, davanti al nostro pubblico, prendere un rigore all’89’… ci sta che abbia avuto una brutta reazione perché era una partita importante che non abbiamo vinto, ma dove avremmo meritato di più”.