Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di Inter TV per analizzare il 6-0 tennistico con cui la sua Inter ha travolto il Crotone in amichevole: “Sono soddisfatto perché la squadra ha fatto un’ottima partita e tre settimane di ritiro nel migliore dei modi. Mi spiace per i problemini fisici di Gagliardini, che ha fatto una brutta distorsione al ginocchio, e D’Ambrosio”.