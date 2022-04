Il rinnovo di Simone Inzaghi è tornato un argomento prioritario in casa Inter. Dopo aver incassato alcuni risultati deludenti, il tecnico ha rimesso in carreggiata la propria squadra che ora vanta – potenzialmente – un punto in più del Milan nella corsa allo Scudetto. La dirigenza nerazzurra crede fortemente nel lavoro del proprio allenatore, che verrà confermato in panchina per la prossima stagione. All’ex Lazio sono state date garanzie anche sul mercato, specialmente quello in uscita. Sono quattro, infatti, i calciatori ritenuti incedibili che non lasceranno Milano durante l’estate.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Alessando Bastoni e Milan Skriniar. La costruzione di difesa e centrocampo li vedrà ancora protagonisti, a differenza degli attaccanti: tanti dubbi su Edin Dzeko, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. In caso di offerte concrete, i tre nerazzurri potrebbero salutare l’Inter tra qualche mese ed essere rimpiazzati da altri rinforzi. Molto dipenderà anche dal loro rendimento in questo finale di stagione.