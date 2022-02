Simone Inzaghi non può che spendere parole d’orgoglio per la gara disputata contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League, nonostante la sconfitta finale: “Sono contento e orgoglioso – ha detto il tecnico dell’Inter -. Abbiamo fatto una grande gara, non siamo stati premiati con un gol che meritavamo. Loro hanno segnato un gol incredibile alla prima distrazione, però ho fatto i complimenti a tutti, dispiace per il risultato perché meritavamo altro”.

L’allenatore nerazzurro, ai microfoni di Prime Video, prova dunque a guardare il bicchiere mezzo pieno, pur consapevole che servirà un’impresa per ribaltare il risultato ad Anfield: “Penso sia una delle due squadre più forti d’Europa e la mia Inter le ha tenuto testa. Questa serata ci deve dare tantissima autostima, deve essere un gran punto di partenza. In questa stagione abbiamo giocato tante belle partite, ma mai contro un avversario come il Liverpool”.

Parlando a Sky Sport ha poi analizzato più nel dettaglio le mancanze della sua squadra: “Ci è mancato il premio del gol. Nel primo tempo con la traversa di Calhanoglu e il colpo di testa di Dumfries siamo stati sfortunati. Sono orgoglioso, perché forse è stata la nostra miglior partita della stagione, visto anche l’avversario. Ora mettiamo da parte la Champions, c’è il campionato e poi la Coppa Italia”.