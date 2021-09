Si conferma una delle bestie nere in Champions League lo Shakthar Donetsk per l’Inter. Nelle tre partite giocate nelle ultime due edizioni della competizione è arrivato sempre uno 0-0, proprio come questa sera. Un pareggio che vede i nerazzurri e gli ucraini conquistare il primo punto dopo le sconfitte rispettivamente contro Real Madrid e Sheriff Tiraspol. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ il tecnico Simone Inzaghi che ha analizzato la partita affermando:

Partita strana, è stata un’Inter sottotono?

“Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute, che gioca bene e ha avuto tanto palleggio. Noi abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni. Abbiamo trovato un portiere in grande forma e una traversa, potevamo vincere la gara”.

Ti aspettavi di più da Lautaro e Dzeko?

“No, hanno fatto una buona gara, si sono sacrificati molto. Sapevamo che era una partita insidiosa, è la prima volta che non facciamo gol, abbiamo portato via un pareggio importante”.

In chiave girone come vedi questo pareggio?

“La partita di ritorno l’abbiamo in casa, questa squadra creerà problemi anche alle altre squadre perché è di assoluto valore. Ora noi affronteremo il Tiraspol nel doppio incontro e loro il Real Madrid, poi ci rivedremo a Milano”.