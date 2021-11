Intervista esclusiva a Paolo Bonolis su Radio Nerazzurra

Partiamo immediatamente dal derby. Paolo, come hai visto l’Inter ieri? 2 punti persi? 1 punto guadagnato? Ti aspettavi qualcosa in più? Il migliore e il peggiore? Un po’ la tua analisi…

Sicuramente sono due punti persi, considerando le occasioni che creiamo e quelle che non riusciamo poi a realizzare. Nel senso che sono già diverse partite che l’Inter crea l’80% e raccoglie il 20%, e questo è un problema. Anche oggi, leggendo i giornali, alla fine della fiera, tutti si sono poi accorti di questa situazione: si crea parecchio, ma non si riesce a finalizzare, non ti dico tutto quello che si riesce a creare, ma quanto meno almeno la metà di quello che si riesce a creare, qualcosa in più insomma. Il derby lo abbiamo giocato bene, secondo me molto, molto bene, con una squadra rognosa e anche molto fortunata. Se non sbaglio è la terza o quarta partita che recuperano grazie ad un’autorete. Poi le autoreti ci stanno perché magari ti mettono sotto pressione. Certo è una situazione un po’ particolare: due rigori buttati, quello con il Milan e quello con l’Atalanta, più un paio di rigori che sono stati generosamente offerti dalla casa come quello con la Juve e quello con la Lazio che ci hanno tolto un bel po’ di punti sinceramente.

Paolo ti chiedo, proprio a conclusione di quest’analisi sul Derby, alla fine l’1-1 è stato un risultato giusto o sbagliato per quello che abbiamo visto in campo?

Guarda, sinceramente non credo che nel calcio possa esistere il risultato giusto o sbagliato, nel calcio se non ci sono errori arbitrali grossolani che determinano poi il cambiamento della partita, alla fine della fiera chi è causa del suo mal pianga se stesso. Nel senso che se sbagliamo così tanto davanti alla porta, al punto da sbagliare facendoci anche un’autorete e sbagliando un calcio di rigore, come fai a parlare di risultato giusto o risultato sbagliato? Forse non era giusto il risultato con la Juve, perché quel rigore sono andati a cercarlo col lanternino. Forse non era giusto il recupero che è stato fatto dalla Lazio, con il rigore dato a Bastoni che mi sembra francamente cercato, voluto e dato. Oltre al fatto che sono passati davanti al ‘cadavere’ di Dimarco senza nemmeno preoccuparsene. Detto questo nel Derby se è finita 1-1 è più che giusto perché abbiamo sbagliato, e quando sbagli, paghi

Paolo, oggi leggendo un po’ i giornali c’erano delle controversie: chi dice che Barella ha fatto una signora partita e certi che dicono che Barella abbia giocato la peggiore partita da quando è professionista. Secondo te Barella è veramente quel giocatore che ieri poteva fare qualcosa in più, o Barella ha giocato la sua solita partita normalmente e noi giornalisti molto probabilmente eravamo collegati con un’altra parabola?

Barella ha fatto la partita che ha sempre fatto, una partita di grande intensità e grande volontà, poi non è sempre che le ciambelle escono sempre col buco. Ieri aveva un avversario fastidioso davanti, doveva andare ad arginare i movimenti di Kessie. Insomma, non è stata una partita facile quella di Barella perché è’ difficile che un giocatore possa determinare così tanto il meccanismo di una squadra, c’è bisogno di una mente alveare. Barella ieri ha giocato con l’intensità che l’Inter ha messo in campo: certe volte di giocate te ne escono due, tre a partita e sembra che tu sia una specie di monumento del calcio, altre volte queste giocate non ti riescono tutte come vorresti e dici: “Ma come?!”. Barella è una sostanza pura all’interno del centrocampo della squadra, poi purtroppo ieri è stata una partita più difficile delle altre. Ma ci mancherebbe altro che ogni santa partita Barella prenda otto o nove in pagella, avremmo a che fare con un alieno del calcio. E’ uno straordinario centrocampista che ieri ha dato tutto se stesso come al solito, ma purtroppo non è venuto tutto quello che si era prefisso potesse ottenere. Secondo me è stato ottimo in campo, è un giocatore che profonde tutto se stesso. Poi non puoi sempre pretendere che ti riesca tutto quello che vuoi fare perché ci sono gli avversari, ci sono le circostanze…una partita di calcio è una partita complicata. L’importante è che non lesini energie e lui non credo che sia proprio uno che vada lesinando nemmeno il minimo sindacale.

Ti chiedo un’ultima battuta su un’altra vicenda, usciamo dal tema Derby e andiamo sul tema societario. Oggi è tornata un po’ a galla la voce sul fondo PIF e c’è anche sullo sfondo il rinnovo di Brozovic. Tu eventualmente sei preoccupato oppure sei rincuorato a pensare che eventualmente l’Inter potrebbe finire in mano ad un fondo con delle capacità economiche così importanti? C’è chi la vede in un modo e chi in un altro, qualcuno la vede come una cosa positiva, qualcun altro lo vede come uno scenario nefasto e negativo per il futuro dell’Inter. Qual è la tua posizione su questa vicenda?

La mia posizione è che io tifo Inter, la tifo nella speranza che le cose vadano sempre nella maniera migliore. Mi auguro che la storia di questa società possa proseguire con la gloria fatta di successi, di insuccessi e di passione che è sempre stata. Non so niente del fondo PIF, non so niente della volontà degli Zhang. Per il momento la famiglia Zhang ha fatto tutto quello che poteva fare. Purtroppo ha incrociato un periodo che è stato di immensa difficoltà per tutto il mondo, con la pandemia e la chiusura degli stadi, con la chiusura che c’è stata per la Cina della politica internazionale economica . Lasciamo che le persone che ci hanno messo tanto denaro e tanta passione possano fare il meglio che è nelle loro possibilità. Poi laddove tutto questo non fosse possibile e si dovesse cambiare gestione, cercheremo di capire che gestione sarà e quello che riuscirà a fare. Ho immensa fiducia nella famiglia Zhang perché finora ha fatto tutto quello che doveva e che poteva fare. Poi non si possono negare le circostanze perché se no si finisce per mentire sul concetto che si vuole esprimere. Le difficoltà ci sono state, la famiglia ha cercato di assolverle andando a prendere un prestito al fondo Oaktree e andando a vendere giocatori importanti. Era necessario farlo e l’hanno fatto. La squadra attuale a me piace molto,il tecnico mi piace molto e credo che rimarremo così in quello che è il mercato di gennaio, ma credo che il prossimo anno, riempiendo nuovamente gli stadi e ottenendo quello che è un percepito importante che è l’incasso che da parte dell’Inter è sempre molto alto, si possa ritornare a confezionare qualcosa di ancora meglio rispetto a quello che è attuale.

Risposta secca: ce la facciamo ad andare agli ottavi di Champions? Si o no?

Dobbiamo

Grazie Paolo, davvero di cuore, e sempre forza Inter

In bocca al lupo e buon lavoro a tutti voi