Buongiorno presidente, buon compleanno e auguri

Buongiorno. Grazie tante degli auguri, sono molto molto graditi.

Senta io le chiedo subito questa cosa… vogliamo parlare di San Siro visto che Lei fa parte di un comitato per non abbattere lo stadio. La domanda che Sala, il sindaco di Milano, pone è: “Bene d’accordo volete farlo, come si fa a mantenere?”.

Posto che io parto dall’ Olympiastadion di Monaco che è ancora lì mentre c’è l’Allianz Arena, quindi si può tenere in vita. Lei ha un’idea o non ha ancora pensato nel pratico a come tenere in vita uno stadio così importante, ma anche così costoso…

Sinceramente no, ho parlato con il cuore. Devo dire innanzitutto che non è difficile ipotizzare uno studio. Certo bisogna pensarci bene e bisogna pensare a quanti anni ci vorranno per abbatterlo e per portare via tutte le macerie, sarebbe un macello per chi abita in zona San Siro. E poi ci sarebbe il mancato affitto che diventerebbe mancato guadagno nelle casse del comune. Ci sono tante cose, a dire la verità, che io adesso sto dicendo in modo disordinato, però indubbiamente io so che mantenere San Siro è un buon affare! Se poi le due società milanesi, Inter e Milan, vogliono costruire a fianco un altro stadio, lo possono fare.

In tutto questo noi volevamo sapere, anche grazie alla sua voce che rende il tutto ancora più interessante, quali sono le modalità, ma le garantisco che c’è la possibilità di tenere in piedi un monumento come quello di San Siro, anche perché altri l’hanno fatto. Le volevamo chiedere un parere… perchè in questi giorni ci è tornato in mente anche per un altro motivo. L’Inter di Inzaghi gioca un calcio di cui non abbiamo memoria, un calcio veramente divertente, e le uniche Inter che sono venute in mente a tutti sono l’Inter di Trapattoni, che era molto divertente, l’Inter di Castagner e l’Inter di Mancini. Lei condivide?

Condivido in pieno. Guardi poi l’Inter di Trapattoni “straniera” ha vinto poco, ma per motivi diversi che magari un giorno, il giorno del mio 85esimo compleanno dirò, e vedrete che ne salteranno fuori delle belle. Comunque era una bella Inter quella del Trap…

Ci mise tre anni per arrivare… si partiva da Orlando, Piraccini, Paganin e si arrivò tra l’altro al famoso caso Madjer, “il tacco di Allah”. Ce la racconta questa cosa del tacco di Allah presidente?

L’ho ricevuto a casa mia, prima di andare a fare le visite mediche e devo dire che mi aveva anche colpito in quanto a personalità e simpatia. Un ragazzo che mi è piaciuto e che avrebbe sicuramente fatto molto bene all’Inter. Purtroppo è andato a fare le visite mediche dopo averlo presentato, solitamente avveniva il contrario, ma questa volta per motivi diversi abbiamo preferito così. Andò a fare le visite mediche e venne fuori che purtroppo aveva un qualcosa di più di uno stiramento al polpaccio e quindi non abbiamo potuto assumerlo. Poi dopo è arrivato Diaz ed ha colmato il vuoto più che bene.

Ecco proprio questo le volevo chiedere, una cosa che per me è rimasta sempre “una spina” e che mi ha fatto arrabbiare…io mi sono sempre chiesto cosa sarebbe successo se l’Inter non avesse mandato via Diaz. So che era una sorta di prestito, che arrivò Klinsmann che era un grande giocatore, ma non era veramente possibile riscattare, comprare o riacquistare Diaz? Perché era determinante per il gioco dell’Inter. Come è andata?

E’ andata così. Matthäus e Brehme vengono a propormi un giocatore giovane, uno che con i piedi è molto bravo, forte di testa e che si impegna di sempre anche negli allenamenti. Mi dissero “Presidente non si lasci scappare Klinsmann”. Questo però successe a dicembre, quando Diaz non era ancora esploso, era ancora un po’ in bilico, tant’è che spesso Trapattoni, non me ne abbia, lo ha tolto per mettere un certo Morello. E allora comprai Klinsmann. Andai anche dal presidente della FIGC a chiedere se potevano fare questa deroga alla regola dei tre stranieri: non più 3, ma 4 tesserati con uno di questi che sarebbe stato in panchina. Ma mi dissero di no e dovetti rinunciare all’idea.

Parliamo poi di un periodo storico in cui l’Inter era fortissima, forse ha vinto meno di quello che poteva.

Ora si tolga “un meteorite” delle scarpe. Una cosa che rifarebbe, di cui è orgoglioso, e un errore che invece tornando indietro non rifarebbe perché avrebbe magari cambiato qualcosa…

Oggi rifarei sicuramente l’acquisto Karl-Heinz Rummenigge,un uomo perbene, un uomo di una simpatia, di un’eleganza e di una personalità incredibile. Oltre ad essere stato all’epoca il più grande centravanti al mondo.

Un errore che invece non rifarei e che mi è rimasto un po’ dentro, è l’esonero di Bagnoli. Osvaldo Bagnoli non meritava di essere esonerato. In quel periodo ho avuto un evento infelice che mi ha portato a prendere decisioni sbagliate, quelle decisioni che le dirò tra quattro anni ovviamente…

Abbiamo ancora un paio di minuti…Lei come tipo di Presidente preferisce un allenatore “muscolare” alla Conte o un allenatore “giochista” alla Simone Inzaghi?

Inzaghi. Penso che Simone stia facendo molto bene. Taciturno, non non spara forte, non critica la società perché si accontenta dei giocatori che gli sono stati messi a disposizione. Ha costruito veramente un’Inter stupenda, gioca bene, segna tanti gol, c’è un bell’ambiente. Sorridono tutti lì dentro, non con il sorriso dei giocatori che fanno un po ‘gli “scemetti” perchè gli va bene tutto, ma il sorriso dei giocatori che si trovano bene.

Posso chiederle, Presidente, di quale giocatore di questa Inter si sarebbe innamorato…

Guardi le dirò che preferirei non fare nomi…sono tutti giocatori forti, quindi è difficile, non c’è il campione alla “Rummenigge”, però se proprio devo dire un nome dico “Barella” perché assomiglia un po ‘a Matthäus. E’ meno potente di Matthäus però è uno con una buona visione di gioco insomma.

Molti hanno detto che Calhanoglu ha fatto un gol alla Matthäus proprio nella gara contro il Cagliari l’altro giorno…

Quel tiro a rientrare a fil di palo è stato spettacolare.

Bravi, bravi ragazzi siete fortissimi. Io l’ho già previsto 7-8 mesi fa, chi vuole andare a controllare lo può fare sulla Gazzetta…l’Inter vincerà lo scudetto. Si sparo, non sono scaramantico e lo ho già detto alla Gazzetta 6 settimane fa, l’Inter vincerà lo scudetto

Allora noi ce la segniamo questa Presidente, la richiamiamo ovviamente per eventualmente celebrarla, perché è giusto che sia così quando si fa un pronostico buono.

Io la ringrazio personalmente per averci portato all’epoca Alessandro Bianchi che è un mito di gioventù. Sarà che Lei era responsabile del servizio di ristorazione della ditta Bianchi all’epoca. Forse se lo ha fatto è stato anche questo il motivo… Sicuramente. Sono i miei ricordi di quando ho iniziato a fare l’imprenditore, quindi sono davvero felice se viene nominata.

Presidente io la ringrazio, abbiamo purtroppo terminato la trasmissione. Grazie mille, buon compleanno e tanti auguri ancora

Grazie a voi, molto graditi, e Viva l’Inter.