Polli: «L’Inter Women riparte dalla vittoria sul Milan, con la solita voglia!»

Elisa Polli traccia un bilancio della prima parte di stagione dell’Inter Women, dopo i due ultimi importanti scontri avvenuti in campionato. Di seguito le parole della calciatrice intervenuta su Inter TV.

RECUPERARE – Elisa Polli spiega le sensazioni in casa Inter Women dopo aver battuto il Milan nell’ultima gara di Serie A Femminile: «La partita vinta nel derby è stata sicuramente importantissima per cancellare o comunque per darci conferme dopo la brutta sconfitta contro la Juventus. Da lì siamo ripartite e da lì ripartiamo per la seconda parte della stagione. Affronteremo tutte le gare con la solita voglia e miglioreremo nei dettagli. Nella prima parte di stagione abbiam perso dei punti ma ci sono ancora tante partite per rifarci e recupereremo quei punti persi nelle partite successive e in tutto il girone di ritorno».

